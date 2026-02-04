Reuters: январь 2026 года стал самым жарким в Гренландии за всю историю наблюдений

По словам руководителя Национального центра климатических исследований при Датском метеорологическом институте Якоба Хойера, темпы потепления в четыре раза превышают среднемировой показатель

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 4 февраля. /ТАСС/. Минувший январь стал самым жарким в Гренландии с момента начала наблюдений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Датского метеорологического института.

По его информации, средняя температура в январе составила 0,2 градуса по Цельсию, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений и значительно превышает исторический средний показатель в -7,7 градуса в период с 1991 по 2020 годы.

По словам руководителя Национального центра климатических исследований при Датском метеорологическом институте Якоба Хойера, темпы потепления в четыре раза превышают среднемировой показатель. Это может оказать влияние на основу экономики острова - рыболовство. "Воды вокруг Гренландии нагреваются, и это может изменить экосистему и рыболовный бизнес", - заявил Хойер агентству.

Тем не менее, как отмечает эксперт, обратной стороной глобального потепления может стать то, что добыча стратегических полезных ископаемых на острове станет более прибыльной, поскольку добыча и транспортировка станут дешевле.