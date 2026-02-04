В вузах России может появиться дисциплина "Русский язык как государственный"

Срок исполнения поручения президента Владимира Путина - до 1 сентября

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по изучению в вузах дисциплины "Русский язык как государственный".

"Правительству РФ совместно с Советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ с учетом ранее данных поручений представить предложения, касающиеся разработки и изучения в образовательных организациях высшего образования дисциплины (модуля) "Русский язык как государственный", - говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Срок исполнения - до 1 сентября.

Минобрнауки России при участии Санкт-Петербургского госуниверситета и других заинтересованных организаций до 1 марта 2027 года должны разработать базовый учебно-методический комплекс дисциплины, включая рабочую программу и комплект методических и контрольно-измерительных материалов.

Кроме того, Путин поручил кабмину разработать для вузов рекомендации по созданию структурных подразделений (факультетов) русского языка и литературы. Также правительство совместно с Советом по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ при участии МПГУ должны принять меры для повышения качества подготовки учителей начальной школы. В том числе требуется увеличить количество часов, отводимых на изучение русского языка и литературы и методики преподавания русского языка и литературного чтения в начальной школе в образовательных программах высшего педагогического образования.