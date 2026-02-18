Лавров рассказал, что не жалуется на здоровье и спит по ночам

Глава МИД РФ добавил, что ему "некогда беспокоиться"

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что не жалуется на здоровье, успевает выспаться ночью даже в дальней командировке и ему "некогда беспокоиться".

"Сплю я ночью, в том числе и в самолете", - поделился глава МИД, отвечая на вопросы телеканала Al Arabiya.

Лавров, который за почти 22 года на министерском посту совершил сотни визитов, преодолев по воздуху расстояние, в 125 раз превышающее длину экватора, признался, что не испытывает проблем из-за джетлага. "У меня выработалась привычка, если хотите. Многие не могут спать при перелете в другой часовой пояс, особенно, когда этих часовых поясов много. У меня как-то получается спать по времени того государства, где я нахожусь", - объяснил он.

"Так что спасибо маме с папой, пока на здоровье особо не жалуюсь", - заметил министр, которому через месяц исполнится 76 лет.

На вопрос, что больше всего его беспокоит, глава российской дипломатии ответил, что "нет одной такой вещи". "Мне некогда беспокоиться. У нас работы много, поэтому лучше не беспокоиться, а концентрироваться на каких-то рекомендациях для нашего руководства, которые могут помочь реализовывать поставленные президентом России Владимиром Путиным цели", - считает Лавров.