Миляев встретился с участниками тульской образовательной программы "Герой 71"

Впервые на встрече присутствовали семьи бойцов

ТУЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с участниками специальной военной операции (СВО), которые проходят обучение в рамках третьего очного модуля образовательной программы проекта "Герой 71". Впервые на встрече присутствовали семьи бойцов, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В парк-отеле "Грумант" губернатор Дмитрий Миляев встретился с участниками третьего очного модуля образовательной программы проекта "Герой 71". Дмитрий Миляев пообщался с ними в формате открытого диалога. На такой встрече впервые присутствовали семьи бойцов - супруги и дети", - говорится в сообщении.

Губернатор напомнил, что 7 февраля в Тульской области впервые отметили региональный День семей защитников Отечества, он призван подчеркнуть особую роль семьи как оплота государства. Миляев отметил, что в регионе разработаны и продолжают расширяться меры поддержки семей с детьми.

Супруги бойцов рассказали о важности поддержки общественной деятельности, которой занимаются их мужья. Один из участников встречи - Владислав Панов, недавно сделал предложение руки и сердца своей избраннице, он пригласил Миляева на свадьбу. "Люди, которые идут с вами рядом - это самые дорогие люди, которые есть в жизни, а их поддержка - самая ценная. Каждый человек в период испытаний и трудностей оценивает особую важность семьи", - сказал глава региона.

В мероприятии также приняла участие руководитель Института семьи (АНО "Семья и Родина"), член комиссии Госсовета России по направлению "Семья" Наталья Локтева. Участники и ветераны СВО поделились своими личными достижениями. "15 участников образовательной программы были трудоустроены или получили повышение. Четыре человека вошли в состав Молодежного совета правительства Тульской области, двое реализуют общественные проекты, еще двое стали помощниками депутатов", - написал Миляев в своем Telegram-канале после встречи.

О проекте "Герой 71"

Региональный проект "Герой 71" дает участникам СВО и их семьям возможность получить образование, открыть собственное дело или трудоустроиться на ведущие предприятия области. Всего на 15 направлений проекта подано уже более 2 тыс. заявок. Очная образовательная программа состоит из четырех модулей и межмодулей, два очных модуля завершились, они были посвящены системе госуправления, экономике и финансам. Третий очный образовательный модуль, основная тема которого - "Региональное и муниципальное управление", стартовал 16 февраля, в нем участвуют порядка 60 человек.

Дистанционная образовательная программа разработана совместно с региональными экспертами, ее целевая аудитория - действующие участники СВО. На данный момент обучение в дистанционном формате проходят 124 участника СВО. В рамках дистанционной программы назначаются наставники и образуются новые дуэты "наставник-наставляемый".