На МЖД продолжаются работы по очистке инфраструктуры после снегопада

За сутки расчищено 5,5 тыс. км пути

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Работы по очистке инфраструктуры Московской железной дороги (МЖД) после продолжительного снегопада продолжаются, за прошедшие сутки расчищено 5,5 тыс. км пути. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

"На Московской железной дороге продолжаются работы по очистке инфраструктуры от снега. За минувшие сутки убрано свыше 145 тыс. куб. снега, расчищено 5,5 тыс. км пути", - отмечается в сообщении.

В МЖД отметили, что днем субботы на магистрали курсирует 111 единиц спецтехники, а также свыше 6 тыс. человек задействованы в уборке платформ, расчистке от снега стрелочных переводов, светофоров и других устройств на инфраструктуре.

Как сообщала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ближайшие дни в Москве будут с небольшим и умеренным снегом, но такой снегопад, какой был 19 февраля, не повторится. Макарова также отметила, что практически каждый день в течение ближайшей недели будут осадки.