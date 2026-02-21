Пасечник: около 16 тыс. бесхозных квартир в ЛНР перейдут в госсобственность

Гражданин, чье жилье попало в перечень, должен прийти и доказать, что это его квартира, отметил глава республики

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Около 16 тыс. бесхозных квартир в Луганской Народной Республике перейдут в муниципальную собственность, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, выявлением бесхозного жилья в ЛНР "начали активно заниматься" в 2024 году.

"Насколько я знаю, сейчас где-то порядка 16 000 квартир [бесхозные]. Значит была проведена соответствующая процедура национализации. <…> В конце прошлого года принят закон (Народным советом ЛНР - прим. ТАСС), который определяет, что выявленные квартиры мы сразу же определяем в муниципалитеты. То есть, условно - это собственность государства. Теперь уже гражданин, чья квартира попала в этот перечень, сам должен прийти и доказать, что это его квартира", - сказал он на встрече с журналистами в Луганске.

Ранее спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко сообщал, что бесхозные жилые помещения, выявленные в муниципалитетах республики, задействуют, в том числе для обеспечения жильем нуждающихся.