Собянин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Мэр Москвы поблагодарил защитников Родины за самоотверженность, отвагу, силу духа и волю к победе

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников СВО с Днем защитника Отечества и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отчизне. Это следует из сообщения мэра в его канале в Max.

"Дорогие ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции, сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это праздник мужества, стойкости и патриотизма. Ратный труд особо уважаем и почитаем в стране, которая за свою многовековую историю не раз сталкивалась с посягательствами на свободу и независимость", - написал Собянин в Max.

По его словам, потомки преклоняются перед героизмом творцов Великой Победы 1945 года, отстоявших родную землю и принесших мир народам планеты. "Мы гордимся и подвигами участников специальной военной операции, которые сегодня сражаются за суверенитет и будущее России", - добавил мэр.

Он поблагодарил защитников Родины за самоотверженность, отвагу, силу духа и волю к победе. "Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отчизне", - заключил Собянин.

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. Впервые проведен в 1919 году как годовщина создания Красной армии, в 1923 году официально установлен приказом Революционного военного совета Республики как "День Красной Армии и Флота", в 1946 году переименован в "День Советской Армии и Военно-Морского флота". Теперь день воинской славы РФ, отмечается в соответствии с ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года, в соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. Приурочен к годовщине начала набора добровольцев в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (1918).