Любимова поздравила россиян с Днем защитника Отечества

Министр культуры отметила, что смелость и бескорыстие ветеранов вдохновляют россиян

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой/ ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова в Max поздравила россиян с Днем защитника Отечества.

"Мы благодарим ветеранов и тех, кто сегодня верно служит своей стране. Ваша преданность Отчизне, смелость и бескорыстие вдохновляют и напоминают нам, что такое настоящий героизм. Стремление к справедливости и храбрость, которые вы демонстрируете, служат для нас нравственным ориентиром", - говорится в сообщении.

Как отметила глава ведомства, без культуры невозможны патриотическое воспитание и духовная поддержка. По ее словам, театральные постановки, концерты, фильмы, книги и просветительские проекты помогают разным категориям населения вне зависимости от возраста изучать историю и узнавать имена своих героев.

"Этот праздник показывает, что сила духа и единство помогут нам преодолеть любые испытания. Желаю вам благополучия и душевных сил!" - заключила она.