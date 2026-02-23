В Москве ввели желтый уровень погодной опасности

Причиной стал снегопад, ожидаемый вечером

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за снегопада, местами сильного, ожидаемого с вечера. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В течение суток ожидается снег, в отдельных районах сильный, а также гололедица на дорогах", - сказал собеседник агентства, отметив, что желтый уровень будет действовать с 21:00 мск понедельника до 21:00 мск вторника. Данный уровень в колористической шкале погодных предупреждений символизирует потенциальную опасность метеоусловий. Кроме того, до 21:00 мск в столичном регионе также действует введенный ранее желтый уровень, связанный с сохранением гололедицы на отдельных участках дорог.

Что касается предстоящей ночи, то, по прогнозам, осадки будут отмечаться на фоне температуры воздуха от 3 до 5 градусов ниже нуля в Москве и от минус 8 до минус 3 градусов в Подмосковье. Ветер ожидается восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Ранее в беседе с ТАСС ведущий синоптик Гидрометцентра РФ Марина Макарова отмечала, что предстоящие дни в столичном регионе могут быть с небольшим и умеренным снегом, но такой снегопад, какой обрушился на Москву и область в минувший четверг, 19 февраля, не повторится. Она добавила, что практически каждый день в течение недели будут осадки.