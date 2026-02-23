Курскую область за полгода посетили почти 700 волонтеров гуманитарных миссий

Как отметил уполномоченный по работе волонтерских групп партии "Единая Россия" в зонах ЧС Игорь Кастюкевич, результатом работы волонтеров можно назвать более 90 восстановленных домовладений

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Почти 700 россиян в качестве волонтеров гуманитарных миссий посетили Курскую область с августа 2025 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

Как сообщили в пресс-службе Добро.рф, уполномоченный по работе волонтерских групп партии "Единая Россия" в зонах ЧС Игорь Кастюкевич и Метелев в преддверии Дня защитника Отечества работали в Курской области. Они встретились с волонтерами и поговорили с ними о развитии добровольчества.

"Не только куряне, это важно, но и вся страна сюда приезжает. С августа прошлого года были направлены 33 гуманитарные миссии с участием 678 волонтеров. При этом каждый волонтер - это защитник нашей Родины, он уже вписал себя в историю своего края, своей страны", - приводит пресс-служба слова Метелева.

Он отметил, что за полгода 19 из 33 миссий в Курскую область были от региональных волонтерских штабов "Мы вместе". Приезжали команды добровольцев из Ульяновской области, Татарстана, Пермского края и других регионов, Нижний Новгород направлял в Курскую область гуманитарные миссии уже шесть раз, а прямо сейчас там работают волонтеры из Ростовской области.

"Жители всей страны помогают. Ряды волонтеров "Курского рубежа" все больше и больше пополняются представителями самых разных регионов. Результат совместной работы - более 90 восстановленных домовладений, не говоря о хозпостройках. И мы не прекращаем работу, наоборот, говорим о расширении. Собираемся развиваться, двигаться вперед", - заявил Кастюкевич.

Привлечение жителей других регионов для восстановления инфраструктуры, раздачи гуманитарной помощи, работы в пунктах временного размещения и госпиталях проходит по программе "Мы вместе с Курской областью", запущенной "Единой Россией" и Добро.рф.