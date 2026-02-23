В пути задерживаются девять поездов "Таврия"

Причиной стала остановка движения на Крымском мосту

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Пять поездов дальнего следования "Таврия" задерживаются на пути в Крым и четыре в обратном направлении из-за временной остановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале железнодорожного перевозчика в Крым "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

На пути в Крым на 2,5 часа задерживаются поезда №327/328 Кисловодск - Симферополь и №092/091 Москва - Севастополь, на 4 часа - №316/315 Адлер - Симферополь и №195/196 Москва - Симферополь, состав №028/027 Москва - Симферополь на 3 часа.

По направлению из Крыма задерживаются поезда №328/327 Симферополь - Кисловодск на 4,5 часа, №078/077 Симферополь - Санкт-Петербург на 3,5 часа, №196/195 Симферополь - Москва на 2,5 часа, №092/091 Севастополь - Москва на 3 часа.

"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - говорится в сообщении.