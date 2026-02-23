Грызлов назвал ценности Дня защитника Отечества ориентиром для молодого поколения

Праздник отражает всеобщее уважение к армии и флоту, заявил посол России в Белоруссии

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Ценности, которые заложены в основе Дня защитника Отечества, являются ориентиром для молодого поколения. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"23 февраля в России отмечается государственный праздник, день воинской славы - День защитника Отечества. Эта дата отражает всеобщее уважение к нашей армии и флоту, к смелым людям в военной форме, для которых защита рубежей Родины стала не просто профессией, но высоким призванием. Основополагающие ценности праздника - верность Отечеству, отвага и честь - это ориентир для молодого поколения, будущих защитников Родины", - приводит слова дипломата пресс-служба посольства.

Он отметил, что воинская служба всегда пользовалась особым почетом. "На протяжении многих веков братство, мужество и доблесть были нашим надежным щитом, а чувства патриотизма, воспитанные в нас самой историей, бережно передаются из поколения в поколение. Мы, дипломаты, делаем свою работу в уверенности, что жизнь и благополучие мирных жителей - в надежных руках мужчин и женщин в военной форме, которые каждую минуту стоят на страже нашей безопасности", - отметил посол.

Грызлов также подчеркнул, что День защитника Отечества приобрел особую значимость после Великой Отечественной войны. "С тех пор в столицах союзных республик, городах-героях, в Брестской крепости проводились торжественные и памятные мероприятия, гремели артиллерийские салюты в честь бессмертного подвига красноармейцев. Мы благодарны всем, кто посвятил свою жизнь ратному делу: ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, всем участникам боевых действий и военнослужащим, героически отстаивающим интересы России сегодня, в рамках специальной военной операции", - добавил дипломат.