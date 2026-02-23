В СФ призвали "закручивать гайки" мошенникам, чтобы для них обман был невыгоден

По словам сенатора Артема Шейкина, снятие большого числа запретов возможно в том случае, когда у граждан сформируется "коллективный иммунитет"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Ограничительные меры, связанные с противодействием мошенникам, могут сохраниться в России на долгий срок, нужно максимально закручивать преступникам "гайки", чтобы для них обман граждан стал экономически невыгодным. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Мое мнение, и это сугубо мое личное мнение, что можно гайки закручивать еще максимально для того, чтобы экономически мошенникам стало невыгодно заниматься этой деятельностью. Для них это бизнес. И когда мы создадим такое количество препон, и регуляторных, и технических, и когда для них эти звонки станут невыгодны, они просто-напросто перестанут это делать", - сказал сенатор, отвечая на вопрос, надолго ли в России сохранятся ограничительные меры, направленные на борьбу с мошенниками.

По словам Шейкина, снятие большого числа запретов возможно в том случае, когда у граждан сформируется "коллективный иммунитет", и они перестанут поддаваться на провокации мошенников.