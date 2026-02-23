Володин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Председатель Госдумы пожелал им крепкого здоровья и всего самого доброго

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 23 февраля./ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что День защитника Отечества является особой датой для всех граждан России, искренне любящих свою страну и преданно ей служащих.

Как сообщается на сайте ГД, Володин отметил, что 23 февраля объединяет тех, кто верит в Россию, ощущает ответственность за ее настоящее и будущее, защищает национальные интересы и суверенитет страны. Он подчеркнул, что военнослужащие достойно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, обеспечивая безопасность граждан, и пожелал им крепкого здоровья и всего наилучшего.

День защитника Отечества ежегодно отмечается в России 23 февраля как день воинской славы. Праздник был установлен федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года, с последующими изменениями.