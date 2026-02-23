В Москве подготовили десятки мероприятий ко Дню защитника Отечества

Видеоролики, посвященные защитникам Родины, транслируют на 300 городских цифровых экранах и медиафасадах домов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. В столице ко Дню защитника Отечества подготовили десятки мероприятий - от концертов и выставок до благотворительных акций в поддержку участников СВО. Город украсили российскими флагами и праздничными плакатами, а на медиафасадах домов-книжек транслируются тематические видеопоздравления, сообщили в мэрии.

На сайте мэрии отмечается, что город встречает праздник масштабной программой, включающей торжественные события и благотворительные инициативы, а также поздравления в адрес героев, размещенные на улицах и в транспорте. Накануне даты в Александровском саду провели профилактические работы у Вечного огня. Специалисты комплекса городского хозяйства оформили столицу триколорами и разместили около 250 поздравительных плакатов на билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта.

Праздничные видеоролики, посвященные защитникам Отечества, демонстрируются на 300 цифровых экранах, а также на медиафасадах зданий на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице. В вечернее время на центральных улицах будет включена архитектурно-художественная подсветка в праздничном режиме.

Обновленное оформление получила и инновационная инсталляция "Матрешка Москвы". Тематический декор появился и в общественном транспорте: станцию метро "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии традиционно украсили более чем 500 элементами декора, включая армейские звезды и праздничные надписи на потолочном своде.

Праздничная программа развернется на культурных площадках города - в парках, театрах, музеях, усадьбах, кинотеатрах и школах искусств. Запланированы мероприятия проекта "Зима в Москве", а также события на ВДНХ. Гостей ждут концерты, тематические экскурсии, спортивные соревнования, мастер-классы, фестиваль снежных скульптур и кинопоказы. Большинство мероприятий бесплатные, однако для участия в некоторых потребуется регистрация или покупка билета. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты можно через сервис "Мосбилет".

О празднике

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. Впервые проведен в 1919 году как годовщина создания Красной армии, в 1923 году официально установлен приказом Революционного военного совета Республики как "День Красной Армии и Флота", в 1946 году переименован в "День Советской Армии и Военно-Морского флота". Теперь день воинской славы РФ, отмечается в соответствии с ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года, в соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. Приурочен к годовщине начала набора добровольцев в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (1918).