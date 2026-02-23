В Хабаровске после циклона отмечают рост числа обращений пациентов с травмами

Их примерно в пять раз больше, чем обычно

ХАБАРОВСК, 23 февраля. /ТАСС/. Увеличившееся число обращений пациентов с травмами фиксируется в травпункте краевой клинической больницы № 2 в Хабаровске после прохождения циклона с ледяным дождем и ветром, сообщили ТАСС в медучреждении.

"Пациентов примерно в пять раз больше, чем обычно", - рассказали в травматологическом пункте.

В Хабаровске сильный ветер. Вечером 22 февраля в городе прошел дождь, вода сразу же схватывалась, образуя корку льда на всех поверхностях. Дороги, тротуары стали скользкими, везде гололед. Движение по трассам осложнено. Люди передвигаются с трудом, передает корреспондент ТАСС.