Аэропорт Хабаровска открыли после циклона

В пресс-службе аэропорта пассажирам посоветовали следить за информацией о времени вылета рейса на онлайн-табло на официальном сайте

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 23 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Хабаровска с 17:00 (10:00 мск) открыт для обслуживания самолеттов после прохождения циклона, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Аэропорт Хабаровск открыт для обслуживания воздушных судов. Следите за актуальной информацией о времени вылета вашего рейса на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Хабаровск и за информацией от представителей авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Работа аэропорта была приостановлена утром 23 февраля из-за циклона - ветра и осадков. Несколько воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы.