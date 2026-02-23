Собянин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества

Мэр Москвы пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в труде

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем защитника Отечества. Сообщение опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата.

"Ваше святейшество! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник является данью глубокого уважения военнослужащим российской армии и всем, кто верой и правдой служит Родине. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в труде", - говорится в сообщении.

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. Впервые проведен в 1919 году как годовщина создания Красной армии, в 1923 году официально установлен приказом Революционного военного совета Республики как "День Красной Армии и Флота", в 1946 году переименован в "День Советской Армии и Военно-Морского флота". Теперь день воинской славы РФ, отмечается в соответствии с ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года, в соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. Приурочен к годовщине начала набора добровольцев в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (1918).