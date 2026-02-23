Стартовал прием заявок на фестиваль "Папа, я жду тебя дома!"

Организатором является финалистка премии президентской платформы "Россия - страна возможностей" Ольга Тихонова

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на фестиваль "Папа, я жду тебя дома!" стартовал с 23 февраля, организатором является финалистка премии президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) Ольга Тихонова. Об этом сообщает пресс-служба РСВ.

Идею проведения всероссийского патриотического фестиваля, выражающего благодарность и поддержку бойцам СВО, ветеранам и всем защитникам Родины, в 2025 году одобрил президент России Владимир Путин на встрече с женами участников СВО.

"Фестиваль проводит финалистка премии президентской платформы "Россия - страна возможностей" Ольга Тихонова - основатель центра помощи участникам СВО и членам их семей "Лисена Арт". В рамках конкурса с 23 февраля по 9 мая 2026 года дети и взрослые могут прислать рисунок, стихотворение, песню или видеоролик, отражающие любовь и гордость за защитников Отечества", - говорится в сообщении.

Церемония награждения победителей состоится в Москве 17 октября 2026 года. Также торжественные мероприятия пройдут на региональных площадках в Нижнем Новгороде, Донецке, Луганске, Симферополе и других городах. Дополнительно в течение года планируется провести выставки творческих работ, а также создать общую книгу памяти, куда войдут наиболее интересные работы и истории участников фестиваля.

Фестиваль родился из личной истории Тихоновой, когда ее дочь нарисовала для своего папы, боевого офицера, рисунок с надписью: "Папа, я жду тебя дома". Этот рисунок много раз помогал ему во время службы в зоне СВО, поддерживая боевой дух и напоминая о том, что дома есть любящая семья, которая ждет его с победой.