Московский транспорт украсили ко Дню защитника Отечества

На электробусах, автобусах и трамваях появились флаги с российским триколором и гербом Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Электробусы, автобусы и трамваи в Москве украсили в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"В честь праздника более 5,4 тыс. автобусов, электробусов и трамваев украшены флагами с российским триколором и гербом Москвы. Световой инсталляцией с российским флагом подсвечиваются регулярные электросуда. На 15 цифровых указателях Троицкой линии разместили тематические плашки с поздравлениями", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что каждый день для бесперебойной работы городского транспорта на линии выходят более 13 тыс. водителей автобусов и электробусов Мосгортранса; почти 40 тыс. машинистов метро, дежурных по станциям, специалистов инфраструктуры и служб движения; более 190 мужчин-контролеров ГКУ "Организатор перевозок"; около 250 контролеров и более 1 тыс. сотрудников службы эвакуации "Московского паркинга" помогают поддерживать порядок на городских улицах и парковках; 134 капитана регулярных речных электросудов.

"Поздравляю всех москвичей и работников транспортного комплекса столицы с Днем защитника Отечества. Это праздник тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность нашей страны и миллионов россиян", - подчеркнул заммэра столицы Максим Ликсутов.

О празднике

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. Впервые проведен в 1919 году как годовщина создания Красной армии, в 1923 году официально установлен приказом Революционного военного совета республики как "День Красной армии и флота", в 1946 году переименован в "День Советской армии и Военно-Морского флота". Теперь день воинской славы РФ, отмечается в соответствии с ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года, в соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. Приурочен к годовщине начала набора добровольцев в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (1918).