Протоиерей Новиков напомнил, что нельзя есть во время Великого поста

Не допускается вкушение мяса, яиц и молочных продуктов, обязательно воздержание от рыбы за исключением нескольких праздничных дней, напомнил настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. В период Великого поста не допускается вкушение животной пищи, то есть мяса, яиц и молочных продуктов, обязательно воздержание от рыбы за исключением нескольких праздничных дней. Об этом ТАСС напомнил настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков.

"Во время Великого поста не вкушается животная продукция, то есть мясное, молочное и яйца. Также не вкушается рыба - за исключением Лазаревой субботы, когда можно вкушать рыбную икру, и Вербного воскресенья, когда рыба дозволяется. Обычно также в число исключений входит и праздник Благовещения, но поскольку в этом году он выпадает на [особо строгую] Страстную седмицу, то в него рыба также не вкушается", - рассказал священник.

Отец Андрей напомнил, что ограничения в пище должны соотноситься с состоянием здоровья постящегося. "Как правило, мера строгости поста согласовывается со священником, у которого человек исповедуется. Естественно, если врач предписывает ему иметь какое-то особое питание, то пост человеку облегчается. Также строгость часто зависит от работы и ее условий", - отметил собеседник агентства.

Православные христиане в понедельник вступили в Великий пост - самый строгий и долгий из постов церковного года. Вместе со Страстной седмицей (неделей) он продлится почти 50 дней и завершится 12 апреля празднованием Пасхи, или Воскресения Христова.