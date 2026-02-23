Путин вручил госнаграды в День защитника Отечества

Церемония награждения прошла в Представительском кабинете Кремля

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества вручил медали "Золотая Звезда" военнослужащим, удостоенным звания Героя России.

Церемония награждения прошла в Представительском кабинете Кремля. Помимо Героев России, на ней присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Среди награждаемых были генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король, старший лейтенант Владимир Силенко. Помимо них, высшего звания удостоены полковник Александр Фабричнов, старший лейтенант Василь Ямалетдинов.

Кроме того, президент наградил орденами Мужества подполковника Николая Нетесова и полковника Александра Рукосуева.