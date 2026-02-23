Пушилин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Глава ДНР отметил, что бойцы СВО стали достойными наследниками ветеранов Великой Отечественной войны

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие на СВО являются достойным продолжением ветеранов Великой Отечественной войны, заявил глава ДНР Денис Пушилин в поздравлении с Днем защитника Отечества в Telegram-канале.

"Особые слова благодарности сегодня - нашим бойцам, участникам специальной военной операции. Ребята, многие из вас встречают этот праздник не за праздничным столом, а на передовой, на боевом посту. С оружием в руках вы защищаете Родину от того самого зла, с которым бились ваши деды. Вы проявляете настоящий характер, встречая опасность с открытым забралом, и доказываете, что являетесь достойными наследниками поколения победителей. Спасибо вам за стойкость, за верность присяге и за каждый прожитый день ради будущего России", - написал он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что на передовой плечо к плечу сражаются представители всех народов РФ. "В этот праздничный день мы склоняем голову перед подвигами наших дедов и прадедов, вспоминаем их ратную славу и восхищаемся смелостью солдат и офицеров российской армии - участников специальной военной операции, продолжающих славные воинские традиции своих предков", - добавил он в своем канале в Max.

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев назвал бойцов СВО гордостью народа и надежной опорой государства. "Ваше мужество вдохновляет миллионы людей, тех, кто ежедневно совершает трудовой подвиг", - уточнил он.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, их "несгибаемая воля" стали тем фундаментом, на котором строится сегодняшняя жизнь. "Этот праздник объединяет всех - действующих военнослужащих, ветеранов, резервистов, семьи защитников. Благодарю каждого за стойкость, за верность долгу, за силу духа. Здоровья, мира и уверенности в нашей правоте и нашей победе", - резюмировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.