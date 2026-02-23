Лукашенко заявил, что без армии не будет и страны

По словам лидера Белоруссии, День защитников Отечества является праздником тех, для кого долг, честь и Родина - важнейшие жизненные ориентиры

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград, приуроченной ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил, подчеркнул, что существование страны невозможно без армии и силовых структур.

Президент напомнил, что ранее, встречаясь с учеными, говорил об отсутствии будущего без развития науки, и добавил, что без армии и правоохранительных органов, обеспечивающих закон и порядок, государство в целом не сможет существовать.

Как передает агентство БелТА, белорусский лидер отметил, что этот праздник посвящен людям, для которых долг, честь и Родина являются главными жизненными ценностями, а также тем, кто носит погоны и служит опорой мира и стабильности, пользуясь заслуженным уважением общества.