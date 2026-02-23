На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Ограничение проезда действовало на протяжении четырех часов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 23 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили 23 февраля после продолжительного закрытия проезда. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Всего за сутки мост закрывали трижды, в последний раз - в 06:47 мск 23 февраля. В результате остановки движения, превысившей четыре часа, в пути задержались девять поездов "Таврия".