Путин передал слова поддержки семьям и близким бойцов СВО

Президент России вручил бойцам СВО государственные награды
23 февраля, 08:41
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград бойцам СВО попросил военнослужащих передать слова поддержки их родным и близким, которые за них волнуются.

"Желаю успехов, крепкого здоровья, всего самого доброго. И искренние слова поддержки прошу передать вашим родным и близким, всем тем, кто ждет, волнуется и переживает за вас", - сказал глава государства, вручая награды в День защитника Отечества. 

