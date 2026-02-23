В аэропортах ДФО из-за непогоды ожидают вылета около 3 тыс. человек

В частности, 1,5 тыс. пассажиров остаются в аэропорту Владивостока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. человек ожидают вылетов задержанных рейсов в аэропортах ДФО. Отправление самолетов задерживается из-за непогоды, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

В ведомстве сообщили, сто из-за сложных метеорологических условий в Южно-Сахалинске задерживаются вылеты рейсов в Москву, Хабаровск, Оху, Советскую Гавань. Кроме того, ожидают вылета пассажиры рейса Москва - Хабаровск, который был вынужден совершить посадку в Южно-Сахалинске. Отправления ожидают свыше 600 пассажиров.

Приморская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров рейсов, которые следовали в Хабаровск, но совершили незапланированную посадку во Владивостоке и рейсов из Владивостока в Хабаровск и Москву . Более 1,5 тыс. пассажиров ожидают отправления.

В Петропавловске-Камчатском изменили расписание вылетов в Москву, Хабаровск и Северо-Курильск. "На рейсы запланировано около 500 пассажиров", - сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. В ведомстве добавили, что из-за позднего прибытия самолета задерживается рейс Анадырь - Москва, который ожидают 174 пассажира.