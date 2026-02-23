Москвичи передали бойцам СВО подарки ко Дню защитника Отечества

Школьники и студенты колледжей создали больше 20 тыс. открыток с теплыми пожеланиями и словами благодарности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Москвичи поддержали участников СВО в преддверии 23 февраля и передали им подарки, продукты и вещи первой необходимости. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Традиционно в акциях по сбору гуманитарной помощи в зону СВО принимают участие фермеры московских ярмарок. На фронт отправлены алтайский мед, сухофрукты и орехи, картофель, яблоки, домашние соленья и варенье, тушенка из оленины и теплая одежда", - сообщается на сайте.

Школьники и студенты колледжей создали больше 20 тыс. открыток с теплыми пожеланиями и словами благодарности. В фирменные магазины проекта "Сделано в Москве" горожане могли принести подготовленные заранее подарки для участников СВО или приобрести их прямо там. А посетители рыбных рынков "Москва - на волне" покупали консервированные морепродукты для бойцов и оставляли их в специальной корзине для штаба "Москва помогает".

Поздравления передавали также в павильонах "Фабрика подарков" и штабах проекта "Москва помогает", волонтерских центрах "Доброе место". В рамках общегородской акции собрали больше 30 тыс. подарков. Волонтеры Москвы лично передадут их бойцам.

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. Впервые проведен в 1919 году как годовщина создания Красной армии, в 1923 году официально установлен приказом Революционного военного совета Республики как "День Красной Армии и Флота", в 1946 году переименован в "День Советской Армии и Военно-Морского флота". Теперь день воинской славы РФ, отмечается в соответствии с ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года, в соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. Приурочен к годовщине начала набора добровольцев в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (1918).