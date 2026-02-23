Путин пообщался с награжденными героями СВО в Кремле за бокалом шампанского
Редакция сайта ТАСС
23 февраля, 09:05
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Кремле вместе с военнослужащими отметил День защитника Отечества, подняв бокал шампанского.
После церемонии вручения "Золотых Звезд" девяти Героям России и орденов Мужества двум участникам СВО президент пообщался с награжденными в неформальной обстановке.
Обращаясь к собравшимся, глава государства поздравил их с получением государственных наград и с Днем защитника Отечества, подчеркнув, что это их праздник.