Путин пообщался с награжденными героями СВО в Кремле за бокалом шампанского

Глава государства вручил девять "Золотых Звезд" Героям России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Кремле вместе с военнослужащими отметил День защитника Отечества, подняв бокал шампанского.

После церемонии вручения "Золотых Звезд" девяти Героям России и орденов Мужества двум участникам СВО президент пообщался с награжденными в неформальной обстановке.

Обращаясь к собравшимся, глава государства поздравил их с получением государственных наград и с Днем защитника Отечества, подчеркнув, что это их праздник.