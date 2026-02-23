Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Главу государства сопроводили бойцы Вооруженных сил России

© Антон Морозов/ ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

Как и год назад, главу государства сопроводили бойцы Вооруженных сил России, получившие немногим ранее из рук верховного главнокомандующего государственные награды. В церемонии возложения венка участие также принял министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Военнослужащие почетного караула под аккомпанемент военного оркестра установили венок из алых роз, обрамленных еловым лапником, на специальной стойке перед Вечным огнем. Глава государства подошел к венку и, преклонив колено, аккуратно расправил ленты в цветах российского флага с золотой надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".

Под мерные звуки метронома Владимир Путин почтил павших защитников Отечества минутой молчания. Глава государства в знак скорби и уважения склонил голову.

Военнослужащие, ранее участвовавшие в церемонии награждения, вслед за главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

По традиции церемонию завершает парадный марш сводного расчета почетного караула. Военнослужащие уже наших дней, чеканя шаг под звуки торжественного марша, отдают дань памяти тем, кто пал за Родину в прошлом, и демонстрируют таким образом преемственность поколений.

Праздник 23 Февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии и до 1993 года назывался Днем Советской армии и Военно-морского флота.