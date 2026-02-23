Губернатор Подмосковья поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Андрей Воробьев поблагодарил защитников Родины за мужество и преданность делу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем защитника Отечества военнослужащих, ветеранов, сотрудников силовых ведомств и всех, кто связал свою жизнь со службой Родине.

"Это праздник, который объединяет всех, кто обеспечивает безопасность и спокойствие наших семей. <...> В честь праздника приехал в 45-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду. Это подразделение с великой историей: в годы Великой Отечественной они штурмовали Берлин, получили четыре боевых ордена и почетное наименование "Берлинская". Девять человек из состава бригады стали Героями Советского Союза", - написал Воробьев в Max.

По его словам, традиции продолжаются: с первого дня СВО инженеры выполняют сложнейшие задачи - разминирование, наведение переправ, инженерная разведка. "Более 1 000 военнослужащих удостоены государственных наград, а в этом году указом президента бригада награждена орденом Суворова", - добавил он.

"Пока бойцы защищают страну, наша задача - заботиться о гражданской жизни. Чтобы в ваших домах было тепло, дети получали качественное образование, а дворы были чистыми. Еще раз с праздником, дорогие защитники. Спасибо за мужество и преданность делу. Здоровья вам и вашим близким. Берегите себя и возвращайтесь с Победой", - заключил губернатор.

О празднике

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. Впервые проведен в 1919 году как годовщина создания Красной армии, в 1923 году официально установлен приказом Революционного военного совета Республики как "День Красной армии и флота", в 1946 году переименован в "День Советской армии и Военно-Морского флота". Теперь день воинской славы РФ, отмечается в соответствии с ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года, в соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. Приурочен к годовщине начала набора добровольцев в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (1918).