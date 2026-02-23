Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества

Глава государства поблагодарил присутствующих на церемонии вручения госнаград за службу Отечеству, а также пожелал им успехов и крепкого здоровья

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград бойцам СВО поздравил военнослужащих с Днем защитников Отечества.

"Поздравляю вас с Днем защитника Отечества - с праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности", - сказал глава государства, вручая госнаграды в Кремле.

"Чествуем всех, кто с риском для жизни, с отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет", - добавил он.

Президент поблагодарил присутствующих на церемонии военных за службу Отечеству, а также пожелал им успехов и крепкого здоровья.

Праздник 23 Февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии и до 1993 года назывался Днем Советской армии и Военно-морского флота.