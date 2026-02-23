В Запорожской области из-за атаки ВСУ обесточено 260 населенных пунктов
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Вынужденные отключения света затронули 260 населенных пунктов Запорожской области из-за массированной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В течение прошедших суток энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был поврежден ряд объектов генерации и распределения электроэнергии. Для проведения ремонтных работ, а также для предотвращения более серьезных аварий на сетях, принято решение ввести графики временного ограничения потребления электроэнергии - графики аварийных отключений. На данный момент эти меры коснулись более 260 населенных пунктов Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале.
По его информации, все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения. "Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - добавил он.