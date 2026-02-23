В Москву поступят еще 100 электробусов

В столице работают более 470 электробусов ЛиАЗ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. В Москву в 2026 году планируют поставить еще 100 электробусов ЛиАЗ-6274, сообщает столичный департамент транспорта.

"На эксплуатационную площадку "Чертаново" начали приходить современные электробусы ЛиАЗ-6274. Всего по контракту 2025 года в Мосгортранс поступят еще 100 новых экологичных машин", - говорится в сообщении.

В столице работают уже более 470 электробусов ЛиАЗ.

Современные электробусы российского производства выходят на маршруты с 2018 года. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров в 14:00 меняется от холодного оттенка к теплому. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. А запас хода увеличили с 40-50 до 80-90 км, при этом вес машины остался прежним.