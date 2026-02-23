Сенатор от ЛНР и "Женское движение "Единой России" привезли гумпомощь бойцам СВО

Для 150 защитников Отечества организовали концерт в Луганске

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба сенатора России от ЛНР Дарьи Лантратовой/ ТАСС

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Сенатор Российской Федерации Дарья Лантратова совместно с активом "Женского движения "Единой России" из Смоленска и Алтайского края передала гуманитарную помощь бойцам 6-й казачьей бригады в Лисичанске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе сенатора, помимо этого, для 150 защитников Отечества был организован концерт в Луганске.

"Активистки партпроекта привезли бойцам, находящимся на передовой, большую гуманитарную помощь: дроны, рации, 3D-принтер, обогреватели и праздничные подарки ко Дню защитника Отечества", - уточнили в пресс-службе сенатора.

За чаепитием бойцы рассказали свои истории, а затем вместе с артистками исполнили военные песни.

В Луганске в военном госпитале был организован концерт, на котором побывали около 150 бойцов. Для них выступила заслуженная артистка Чеченской Республики Нана Хатл и исполнительница русских народных песен Асюта. Сенатор с активистами также привезли подарки и сладости проходящим лечение военнослужащим.