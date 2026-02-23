В Мелитополе в День защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

Память героев почтили местные жители, ветераны, юнармейцы и активисты

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Жуков/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Жители Мелитополя Запорожской области возложили цветы к Вечному огню в День защитника Отечества, передает корреспондент ТАСС.

Память героев почтили жители Мелитополя, ветераны, юнармейцы, активисты "Молодой гвардии "Единой России", движений "Волонтеры Победы", "Юг молодой" и других организаций.

"Сегодня мы возложили цветы к Вечному огню в память о тех, кто стоял на страже нашей страны в разные годы", - рассказала руководитель Запорожского отделения движения "Волонтеры Победы" Юлия Биктимирова.

Помимо этого, активисты "Юг молодой" совместно с Управлением Госавтоинспекции МВД России по Запорожской области в центре города поздравили с праздником мужчин-водителей.