В Петербурге возложили цветы к обелиску "Городу-Герою Ленинграду"

В торжественной церемонии принял участие губернатор Александр Беглов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Цветы к обелиску "Городу-Герою Ленинграду" на площади Восстания возложили в Санкт-Петербурге в День защитника Отечества, сообщила пресс-служба Смольного.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, начальник Главного штаба Военно-морского флота адмирал Владимир Касатонов, врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии, Герой России генерал-полковник Сергей Бураков и другие.

"В каждой ленинградской-петербургской семье отмечают сегодня День защитника Отечества. Поколения героев прославляли наш город и Россию. Солдаты Петра Первого, воины-победители Красной Армии в годы Ленинградской битвы, бойцы специальной военной операции - честь и гордость Петербурга, яркий пример патриотизма и истинных ценностей для подрастающего поколения", - приводятся слова Беглова в сообщении пресс-службы.

Горожане возлагают цветы к монументам советским и российским воинам в разных районах города. Вечером три петербургских моста - Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура - окрасятся в цвета российского флага. Подсветка будет работать с 18:15 до 23:59 мск 23 февраля. Также в День защитника Отечества с 20:00 мск зажгутся факелы Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова. Они будут гореть до 22:00 мск. В 21:00 мск над Невой прозвучат залпы артиллерийского салюта.