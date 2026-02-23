Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества
23 февраля, 10:27
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил всех россиян с Днем защитника Отечества.
"С Днем защитника Отечества!" - написал он в своем канале в Max.
Пост Медведев сопроводил видео с традиционного возложения траурного венка к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.
Праздник 23 Февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии и до 1993 года назывался Днем Советской армии и Военно-морского флота.