Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Замглавы Совбеза России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил всех россиян с Днем защитника Отечества.

"С Днем защитника Отечества!" - написал он в своем канале в Max.

Пост Медведев сопроводил видео с традиционного возложения траурного венка к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

Праздник 23 Февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной армии и до 1993 года назывался Днем Советской армии и Военно-морского флота.