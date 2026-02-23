В Чебоксарах развернули 100-метровую георгиевскую ленту

Акцию провели в мемориальном парке "Победа"

ЧЕБОКСАРЫ, 23 февраля. /ТАСС/. Молодежь в Чебоксарах в честь празднования Дня защитника Отечества развернула 100-метровую георгиевскую ленту в мемориальном парке "Победа". Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя "Молодой гвардии" Андрей Шакулов.

"Вместе с молодежью Чувашии провели патриотическую акцию в мемориальном парке "Победа" в Чебоксарах. В акции приняли участие студенты, школьники, представители общественных организаций и волонтерских объединений республики. Более 150 человек развернули георгиевскую ленту", - сообщил Шакулов.

Было отмечено, что георгиевская лента стала символом связи поколений, памяти и мужества. Акция проводилась в мемориальном парке, так как это "особое место" для жителей Чувашии: здесь увековечен подвиг солдат Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и заложен камень под памятник для бойцов специальной военной операции. "Патриотическая акция стала символом единства и благодарности всем, кто защищал Россию и продолжает это важное дело", - говорится в сообщении.