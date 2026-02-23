Правительство Москвы возложило венки к Могиле Неизвестного Солдата
Редакция сайта ТАСС
23 февраля, 11:07
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Александровском саду в Москве в День защитника Отечества, передает корреспондент ТАСС.
От правительства Москвы в церемонии принял участие заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Также в возложении участвовали представители кадетского движения Москвы.
Военнослужащие роты Почетного караула установили четыре венка к Могиле Неизвестного Солдата. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания, после чего прозвучал гимн Российской Федерации. Мероприятие завершилось прохождением роты Почетного караула с военным оркестром.
День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля.