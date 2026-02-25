Город Санья показал высокий уровень туристического сервиса за новогодние каникулы

ХАЙКОУ, 25 февраля. /ТАСС/. Выходные дни по случаю китайского Нового года в городе Санья (южная провинция Хайнань), завершившиеся 23 февраля, продемонстрировали высокий уровень сервиса и организации этого туристического центра после начала функционирования в провинции особого таможенного режима. Об этом пишет местная газета "Санья жибао".

Туризм в Санье в период праздников пережил настоящий бум. Согласно данным платформы Feizhu, количество заказов на билеты для посещения туристических объектов увеличилось на 75%, а число ночевок в отелях возросло на 40%. В то же время количество заказов на индивидуальные туры и трансферы увеличилось более чем в два раза. Рост потока туристов стал результатом активной работы властей и бизнеса, направленной на обеспечение высокого уровня обслуживания.

Забота о гостях стала основным приоритетом для города в этом сезоне, пишет газета. Меры по обеспечению справедливых цен и качественного обслуживания позволили туристам оценить высокий уровень предоставляемых услуг. Для поддержки путешественников было принято несколько инициатив, включая контроль за ценами на жилье и морепродукты, а также круглосуточный мониторинг потребностей туристов.

Санья также активно улучшала инфраструктуру: в преддверии праздников был введен в эксплуатацию новый терминал в аэропорту Феникс, что повысило пропускную способность, а также были открыты дополнительные автобусные маршруты для туристов. В дополнение к этому город предложил бесплатные парковки на девять дней, что решило проблему с парковочными местами в популярных районах.

В этом году значительное внимание также уделялось культурным и развлекательным мероприятиям. В городе прошли уникальные фестивали и концерты, а туристы могли насладиться культурными программами на различных площадках. Появление роботизированных гидов и особых предложений в магазинах беспошлинной торговли стало ярким дополнением к высокому уровню обслуживания.

Санья, пишет газета, продолжает развиваться в качестве международного туристического центра, укрепляя свои позиции на мировом рынке. В 2026 году город открыл новые горизонты для иностранных туристов, предложив удобные и безопасные условия для отдыха, указало издание.