В Москве продолжается очистка последствий снегопада

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Москве. Об этом сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.

"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада. Осадки сохранятся до конца дня 25 февраля. По мере их выпадения проводим механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.

Особый контроль отводится очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы. Повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов.

Власти напомнили о необходимость сохранять внимательность за рулем и строго соблюдать правила дорожного движения.