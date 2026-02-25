В Приморском крае готовы предоставить амурских тигров Ленинградскому зоопарку

Краснокнижных животных могут передать учреждению при согласовании с Московским зоопарком и Росприроднадзором

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты Приморского края могут отправить амурских тигров в оставшийся без этих хищников Ленинградский зоопарк (Санкт-Петербург). Краснокнижных животных, которые по той или иной причине не могут вернуться в дикую природу, могут предоставить учреждению при согласовании с Московским зоопарком и Росприроднадзором, рассказал ТАСС генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"За программу размножения [тигров] в неволе отвечает Московский зоопарк. Итоговое решение принимает Росприроднадзор. Вместе с тем, если зоопарк Санкт-Петербурга обратится с такой просьбой, то мы с радостью окажем помощь - при согласовании с Московским зоопарком и Росприроднадзором", - сообщил Арамилев.

22 февраля в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности в Ленинградском зоопарке умер 16-летний амурский тигр Амадей. А в феврале 2025 года в зоопарке умер тигр Зевс, ранее привезенный из Мариуполя, его смерть также связана с сердечной недостаточностью, вызванной острой вирусной инфекцией. Ранее в учреждении жила тигрица Виола, однако с 2023 года ее переместили в Воронежский зоопарк в рамках программы по сохранению и размножению амурского тигра.

Амурских тигров с Дальнего Востока периодически перевозят в западные регионы России авиарейсами. 9 ноября 2025 года двух хищников, отловленных в Приморье, отправили Центр воспроизводства редких видов животных ГАУ "Московский зоопарк" из хабаровского аэропорта. Это сделали с целью сохранения и воспроизводства краснокнижных животных, а также в научных и культурно-просветительских целях. Весной 2024 года раненого тигра из Приморья, который не смог бы выжить в дикой природе, отправили на постоянное проживание в "Дом тигра" в Ленинградской области.