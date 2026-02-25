В Новосибирске приостановили поиски провалившейся под лед девочки

При поисках также использовали БПЛА

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Спасатели приостановили поиски восьмилетней девочки, которая провалилась под лед реки Обь в Новосибирске почти две недели назад. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Днем 12 февраля в районе ЖК "Ясный берег" на водоеме увидели "ватрушку" восьмилетней девочки, которая без присмотра взрослых отправилась гулять. Предположительно, она провалилась под лед. На видео с камер наблюдения обнаружено, как ребенок один находится на реке. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В настоящий момент поиски девочки, которая, предположительно, провалилась под лед, приостановлены. Использовались в том числе БПЛА. Все пробоины были обследованы, как с помощью аэроботов, так и беспилотников. Прошли значимую территорию при помощи эхолотов, поиски результатов не дали", - сообщили ТАСС в ведомстве.