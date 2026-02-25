Волонтеры расширят зону поиска пропавшей девочки в Смоленске

Координационный штаб возобновит свою деятельность в 10:00 утра

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" расширят зону поиска девятилетней девочки, пропавшей в Смоленске накануне. Координационный штаб, приостановивший работу на ночь, возобновит свою деятельность в 10:00 утра, сообщила ТАСС одна из координаторов отряда Анна Жойкина.

Читайте также Ушла выгуливать собаку и не вернулась. В Смоленске пропала девочка

"Штаб возобновит работу в 10:00 утра. Зона поиска будет расширяться, будем отрабатывать другие районы города", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что волонтеры работали до глубокой ночи. Преимущественно поиски девочки велись в Заднепровском районе города, это место проживания ребенка.

Как сообщалось, накануне в поисковой операции были задействованы более 50 волонтеров "Сальвара" и свыше 150 неравнодушных местных жителей. Особое внимание уделялось заброшенным строениям и гаражным массивам. Кроме того, за прошедшие сутки в городе было расклеено несколько сотен ориентировок с приметами ребенка.

Девочка пропала утром 24 февраля. Она вышла из дома выгуливать собаку, не взяв с собой мобильный телефон и ключи. Смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Пресс-служба СК назвала приметы девочки: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в темную куртку с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны.