Балицкий: в Запорожской области без света остались свыше 43 тыс. абонентов

Губернатор региона также попросил жителей ограничить использование мощных электроприборов в пиковые часы нагрузки утром и вечером

Глава Запорожской области Евгений Балицкий © Александр Полегенько/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Временное отключение электроэнергии затронуло более 43 тыс. абонентов в шести округах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В связи с нехваткой мощности в энергетическом оборудовании, произошло частичное отключение электроэнергии, затронувшее Акимовский, Бердянский, Мелитопольский, Куйбышевский, Приазовский и Пологовский округа. Без электроснабжения временно остались более 43 тысяч абонентов. Энергетики уже приступили к восстановительным работам", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий также попросил жителей ограничить использование мощных электроприборов в пиковые часы нагрузки утром и вечером - с 07:00 до 10:00 мск и с 19:00 до 22:00 мск.