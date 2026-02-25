Центральный университет вновь подготовит сборную России к Международной олимпиаде по ИИ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Центральный университет совместно с Альянсом в сфере ИИ начал отбор школьников для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая пройдет в Абу-Даби с 2 по 8 августа. Об этом говорится в сообщении вуза.

"Центральный университет и Альянс в сфере ИИ традиционно будут готовить сборную России к международной олимпиаде в ОАЭ - для этого объявлен отбор школьников по всей России",- отмечает вуз. К участию в отборе приглашаются финалисты, призеры и победители всероссийских профильных олимпиад 2025 и 2026 годов. "Им необходимо подать заявку на сайте и успешно пройти квалификационный онлайн-этап во второй половине апреля, по итогам которого 60 сильнейших участников пригласят на очный отборочный этап - Northern Eurasia OAI, который состоится в мае",- пояснили в университете. Как ожидается, при формировании состава участников учтут их достижения, результаты выполнения заданий квалификационного и очного этапов, а также рекомендации тренерского штаба. "По результатам отборочных этапов пройдут учебно-тренировочные сборы на базе Центрального университета: участники будут заниматься по индивидуальной программе, разработанной ведущими экспертами и преподавателями вуза и Альянса, имеющими успешный опыт подготовки двух национальных команд к победам на соревнованиях мирового уровня",- заметили в университете.

Итогом сборов станет формирование двух команд, в которые войдут восемь школьников.

Восемь медалей

В прошлом году на Международной олимпиаде по ИИ в Китае россияне завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. "Это лучший результат по количеству золотых медалей среди 300 талантливых школьников из 61 страны, нашу команду также готовили эксперты Центрального университета и Альянса в сфере ИИ",- напомнили в вузе.

Годом ранее школьная сборная России одержала безоговорочную победу на первой мировой олимпиаде по ИИ в Болгарии, обойдя сверстников из 39 стран.

В университете подчеркнули, что участие в олимпиаде для сборной будет полностью бесплатным: все расходы, связанные с поездкой и участием возьмет на себя Центральный университет и компании Альянса в сфере ИИ.

Вопрос национальной конкурентоспособности

По словам ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича, олимпиадное движение для вуза является осознанной стратегией по формированию интеллектуального резерва страны. "Успехи сборных России, подготовленных экспертами вуза, в 2024 и 2025 годах на мировых состязаниях по ИИ подтвердили эффективность нашей системы подготовки: она доказала, что лучшие результаты возможны при сочетании фундаментальных университетских знаний и глубокой индустриальной экспертизы",- заметил Ивашкевич. Он также подчеркнул, что доступ к практическим навыкам открывает сотрудничество с Альянсом в сфере ИИ, в который входят партнеры из числа более 60 ведущих технологических российских компаний.

Ивашкевич убежден, что "развитие искусственного интеллекта - вопрос национальной конкурентоспособности и технологической состоятельности страны". "Для нас Международная олимпиада по ИИ - вклад в технологическое будущее, цифровой суверенитет и мировое лидерство России, мы стремимся дать самым талантливым российским школьникам ресурсы и наставничество для укрепления технологических позиций нашей страны во всем мире",- заключил он.

В свою очередь, генеральный директор ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" Валерия Воробьева назвала победы российских школьников в прошлые годы результатом "системной работы членов Альянса, которые организовали профподготовку участников через программу для одаренных школьников".

"В нынешнем году мы масштабируем этот опыт - ранняя работа с талантами критически важна для отрасли, она формирует пайплайн квалифицированных специалистов и укрепляет позиции России в глобальной конкуренции за лидерство в ИИ",- заметила Воробьева.

По ее словам, практические навыки, которые школьники получают на олимпиадах, "напрямую трансформируются в их профессиональную экспертизу".