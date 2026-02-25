На Алтае с 1 марта полностью запретят продажу алкоголя в воскресенье

В будние дни сократится разрешенное время реализации спиртных напитков

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ГОРНО-АЛТАЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Запрет на продажу алкоголя по воскресеньям и в праздничные дни начнет действовать в Республике Алтай с 1 марта. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы и правительства региона Михаил Максимов.

"С 1 марта в Республике Алтай вводятся дополнительные ограничения продажи алкоголя. В частности, будет запрещена торговля алкоголем в магазинах, которые расположены в многоквартирных жилых домах. Также торговля будет запрещена в воскресенье и в праздничные и социально значимые дни", - сообщил он. В числе праздников - Новый год, Рождество, День Весны и Труда, День Победы, День защиты детей, День России, День знаний и другие.

Кроме того, в остальные дни сократится разрешенное время продажи алкоголя. С понедельника по четверг продажа будет разрешена с 11 до 19 часов, в пятницу - с 11 до 16 часов, в субботу - с 11 до 14 часов. Сейчас алкоголь реализуют с 10 до 23 часов.

За нарушение требований предусмотрены административная ответственность по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции) и последующее аннулирование лицензии. По словам Максимова, несколько торговых точек, реализующих алкоголь, в том числе сетевых, уже предупредили о прекращении своей работы в МКД. Ограничения не коснутся заведений общественного питания: ресторанов, кафе и других.

Как пояснял ранее глава республики Андрей Турчак, в воскресенье вводится полный запрет на продажу алкоголя, так как этот день - подготовка к трудовой рабочей неделе.

Также с 1 марта вводится полный запрет на работу алкомаркетов и розничной продажи алкоголя вблизи детских садов и школ.

Дополнительные меры по ограничению продажи алкоголя были рассмотрены на заседании правительства республики в октябре 2025 года.