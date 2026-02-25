В депприроды Москвы не ждут раннего пробуждения клещей весной

Ключевым фактором для их выхода из зимней диапаузы является устойчивая среднесуточная температура около пяти градусов тепла

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сезон массового пробуждения клещей в Москве начнется при устойчивых положительных температурах, ранний выход из спячки этих членистоногих возможен лишь в единичных случаях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Единичные случаи ранней активности возможны, но полноценный сезон начинается лишь при продолжительном сохранении положительных температур", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что вопреки распространенному мнению, клещи не ориентируются на календарную весну - ключевым фактором для их выхода из зимней диапаузы является устойчивая среднесуточная температура около пяти градусов тепла. Если такие условия устанавливаются раньше обычного, отдельные особи могут активизироваться уже в конце зимы. Однако говорить о массовом "выходе" клещей можно только при стабильном потеплении.