В Петрозаводске устранили повреждение на теплосети, вызвавшее отключение тепла

Специалисты работали над устранением проблемы всю ночь

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты устранили повреждение на теплосети в Петрозаводске, которое ранее стало причиной масштабного отключения тепла в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Инна Колыхматова.

"Участок повреждения трубопровода выявлен и демонтирован. На данный момент специалисты завершили все сварочные работы. Производится заполнение трубопровода, затем начнется поэтапное восстановление теплоснабжения. По информации АО "ПКС-Тепловые сети", планируемый срок возвращения тепла и горячей воды в многоквартирные дома и нежилые объекты, расположенные на Октябрьском проспекте, Мурманской и Московской улицах, - в течение трех часов. Дальше - дело за управляющими компаниями: именно они непосредственно подключают жилые дома", - сказано в сообщении.

Глава Петрозаводска добавила, что аварийные бригады работали над устранением проблемы всю ночь.